Karşıyaka Spor Kulübü'nde İlker Ergüllü İstifa Etti

OLAĞANÜSTÜ kongresinde yönetime aday bulamayan Karşıyaka Spor Kulübü'nde başkanlığı sona eren İlker Ergüllü, kulübe tebligat göndererek tüm görevlerinden istifa ettiğini bildirdi. Yeşil-kırmızılılarda 29 Mayıs Perşembe günü yapılan genel kurulda başkan adayı çıkmazken, yeniden aday olmayan İlker Ergüllü, kulübe istifa yazısı yolladı. Noter kanalıyla tebligat çeken Ergüllü, Karşıyaka Spor Kulübü'nde yönetimdeki tüm görevlerinden istifa ettiğini kayıtlara geçirdi.

İzmir temsilcisinde 19 Haziran Perşembe günü yeniden toplanacak kongre öncesinde sponsor görüşmeleri yaptığını söyleyerek başkanlığa açık kapı bırakan İlker Ergüllü'nün yaklaşık 3 haftalık süreçte dinlenip durum değerlendirmesi yapacağı öğrenildi. Karşıyaka'da daha önce asbaşkan olarak görev yapan Ergüllü, Şubat 2024'te Azat Yeşil'in istifasıyla yönetim içinden görevi devralıp, 1 Haziran ve 24 Aralık 2024'teki kongrelerde yeniden başkan seçilmişti.