Karşıyaka Spor Kulübü'nde Genel Kurul Öncesi Belirsizlik

OLAĞANÜSTÜ seçimli genel kurula günleri saymaya başlayan Karşıyaka Spor Kulübü'nde adaylık ve yönetim listelerinin divan kuruluna sunulmasıyla ilgili belirsizlik yaşanıyor. Karşıyaka'nın kulüp tüzüğüne göre aday yönetim kurulu listeleri seçimli genel kurul tarihinden 1 gün önce divan kuruluna sunuluyor. Kongrenin ilk tarihini bu hafta 5-6 Ağustos olarak belirleyen ancak yasal çoğunluk ilk toplantıda sağlamayacağı için genel kurulu 12-13 Ağustos'taki ikinci oturumda toplayıp çoğunluk aranmadan yönetim seçimi yapacak Karşıyaka'da listelerin hangi tarihte divana teslim edilmesi gerektiğiyle ilgili farklı görüşler var.

Camiada bir kesim yönetim listelerinin yasal çoğunluk sağlanabileceği gerekçesiyle ilk oturum tarihi olan 5 Ağustos'tan 1 gün önce divana verilmesi gerektiğini savunurken, bir kesim ise herhangi bir aday bu tarihte listesini vermezse kulüp başkan adaysız kalıp kaos olacağı için ikinci oturumdan önce teslim edilmesi gerektiğini belirtiyor. Divan yönetim kurulunun toplanıp bu hafta içinde konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor. Kaf-Kaf'ta son seçimli genel kurul olan 3-4 Temmuz 2021'deki kongrede aday listeleri 2 Temmuz akşamı divana sunulmuştu. Karşıyaka, seçime tek aday olarak girmesi beklenen İlker Ergüllü'nün adaylığıyla ilgili 18 Temmuz'daki mali kongrede yapılan tüzük değişikliğine Gençlik Spor Bakanlığı'nın onay vermesini de bekliyor.