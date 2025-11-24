Haberler

Karşıyaka Spor Kulübü'nde Eski Başkan Ergüllü'ye Ödeme Talimatı

Karşıyaka Spor Kulübü'nde Eski Başkan Ergüllü'ye Ödeme Talimatı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karşıyaka Spor Kulübü, geçmişteki SGK borçlarından ötürü eski başkan İlker Ergüllü'ye ödeme talimatı gönderdi. Ergüllü, kulübün 4 aylık SGK borcunun sorumluluğunun kendisine ait olduğunu belirten bir tebligat aldı. Geçmiş dönem borçları nedeniyle kulübün mali durumu kötüleşirken, Ergüllü mahkemeye başvursa da talebi kabul edilmedi.

TARİHİNİN en ağır borç yüküyle mücadele eden Karşıyaka Spor Kulübü'nde eski başkan İlker Ergüllü'ye kulübün Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarıyla ilgili ödeme talimatı geldi. Yeşil-kırmızılılarda Ocak 2024-Mayıs 2025 arasında toplam 1,5 yıl başkanlığı yürüten Ergüllü, kulübün geçen sene temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarındaki 700 bin TL tutarında SGK borcundan sorumlu tutuldu. Kulübün SGK borçlarını ödemesi için tebligat alan İlker Ergüllü mahkemeden yürütmeyi durdurma talep etse de talebi kabul edilmedi. Ergüllü'ye yönetimi dönemindeki yeşil-kırmızılıların 4 aylık SGK borcunu bireysel olarak ödemezse haciz işlemi başlatılabileceği öğrenildi.

Karşıyaka'da daha önce 2023 ve 2024 yıllarını kapsayan dönemler için kulübün 95 milyon TL'ye ulaşan vergi borcu nedeniyle Çiğli Vergi Dairesi'nden başkan ve yöneticilere ödeme talimatları gitmiş, mahkemeye başvuran eski yöneticiler yürütmeyi durdurma kararı çıkartmıştı. Yıllardır biriken geçmiş tarihli kamu borçlarını 2023 yılında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 120 ay taksitlendiren Karşıyaka'nın borç yapılandırması ise mevcut yönetim döneminde ödeme yapılamayınca geçen temmuz ayında bozulmuştu.

İLKER ERGÜLLÜ: ÖDEME TEBLİGATIYLA KARŞILAŞMAK BENİ SPORDAN DA KARŞIYAKA'DAN DA SOĞUTUYOR

SGK'dan yalnız kendisine ödeme talimatı geldiğini doğrulayan İlker Ergüllü, büyük şaşkınlık ve üzüntü yaşadığını söyledi. Bu sezon halen voleybol şubesine isim sponsorluğu, basketbola da maaş ödemesi desteği veren Ergüllü, "Yıllarca bütün sponsorlar bile sadece net maaşları ödedi. Sporculara sponsorların yaptığı ödemelerden oluşan vergi ve SGK borçlarını kulüp üstlendi. Şimdiye kadar hiçbir başkana bireysel olarak SGK ödemesi çıkmadı. Yıllarca 100 milyon TL'ye yakın birikmiş SGK borcundan sadece benim dönemime ait kısmının takip edilip bana haciz gelmesinin altında ne var acaba? Hem mali olarak kulübe büyük destek verip hem bu sezon da voleybola sponsor olurken ödeme tebligatıyla karşılaşmak beni spordan da Karşıyaka'dan da soğutuyor" dedi. Karşıyaka'ya daha önce 2023-2024 sezonundaki başkanlığı döneminde verdiği 21 milyon TL alacağını bağışlayan Ergüllü, geçen sezondan 67 milyon TL alacağı için Aralık 2024'te icra takibi başlatmasına rağmen yönetimle sponsorluk anlaşmasına varıp bu miktarı da talep etmemişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Yürüyüşü dikkat çeken Trump'ın sağlığı tartışma konusu oldu

Torunuyla futbol oynadı, herkes ayaklarına baktı
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Nayib Bukele'den cezaevi denetimi ve suçla mücadele mesajı

Devlet başkanı gururla paylaştı: En azılı suçluları kediye çevirdik
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Okan Buruk'tan Osimhen ve sakat oyuncular ile ilgili açıklama

Forma giyebilecek mi? Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Trafikte tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü

İlahi adalet! Tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü
Fenerbahçe'nin UEFA listesinde değişiklik

UEFA listesinde değişiklik! İşte kadrodan çıkan ve giren isim
Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti, nüfus rakamları haklı çıkardı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti, rakamlar haklı çıkardı
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
İkbal'in mezarı başında mide bulandıran hareketlerde bulunanların ifadeleri de skandal

İkbal'i mezarında bile rahat bırakmamışlardı! İfadeleri de skandal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.