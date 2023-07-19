Karşıyaka Spor Kulübü'nde Başkanlık Yolu Açıldı

Karşıyaka Spor Kulübü'nün olağan mali genel kurulunda yapılan tüzük değişikliği ile İlker Ergüllü başkanlık için aday olabilecek. Başkan Turgay Büyükkarcı'nın yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından Ergüllü ve ekibi, seçim öncesi hazırlıklara başladı.

Karşıyaka Spor Kulübü'nün olağan mali genel kurulunda kongreden önceki gece olağanüstü seçimli genel kurul kararı alan Başkan Turgay Büyükkarcı, yeniden aday olmayacağını resmen açıklarken, tüzük değişikliğiyle başkanlık yolu açılan İlker Ergüllü, tek aday olarak girmesi beklenen seçim öncesi kolları erken sıvamaya hazırlanıyor. Olağanüstü seçimli genel kurulu 12-13 Ağustos'ta düzenleyecek Karşıyaka 'da futbol, basketbol ve voleybolda yeni sezonun başlamasına kısa süre kala kongreye kadar geçecek yaklaşık 1 aylık süreçte zaman kaybetmek istemeyen Ergüllü ve ekibi, yönetimden yetki devri almaya çalışıyor. Kulübün sezon öncesi kritik ödemeleri, transferleri, idari işleri ve anlaşmalarının aksamaması için tarafların orta yolda buluşması bekleniyor.

Yeşil-kırmızılıların zaman zaman tartışmaların yaşandığı mali genel kurulunda sağlık problemlerinin başkanlığa devam etmesine izin vermediğini söyleyen Turgay Büyükkarcı, "5.5 sene süren başkanlığımın ardından görev süremize son veriyoruz. En kısa tarihe kongre koyduk, bu kongrenin camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Sizden ricam bizden sonra gelecek arkadaşlara sahip çıkın. Bu kavga ve ayrışma kültürümüzü terk etmemiz lazım. Bu iş çok zor bir iş ve hakaret, haksızlık görmek insanın canını acıtıyor. Sağlık problemlerim bu işe el vermiyor" açıklamasını yapmıştı. Borcun 148 milyon 882 bin TL olarak açıklandığı kongrede kulüp tüzüğünde yer alan başkanların 2 takvim yılını doldurmuş üyeler arasından seçileceği maddesi verilen önergenin oylanıp, üyelerin oy çokluğuyla kabul görmesiyle 1 yıla indirilerek Eski Basketbol Şube Başkanı İlker Ergüllü'y başkanlık yolu açılmıştı.