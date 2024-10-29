Karşıyaka Spor Kulübü Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın Ani Vefatı

Kulübün yöneticileri, Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, futbolcular ve sevenleri acı haberi alır almaz hastaneye koştu. Şensan'ın vefat haberini basketbol takımıyla Yunanistan'ın Kolossos ekibiyle yarın oynayacak Basketbol Şampiyonlar Ligi maçı için geldikleri Rodos Adası'nda alan Başkan İlker Ergüllü ve Basket Şube Başkanı Tamer Ustaoğlu da büyük şok yaşadı. Karşıyaka Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, ani rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Şensan'ın yapılan müdahalelere rağmen vefat ettiği belirtildi. Açıklamada "Acımız çok büyük. Çok üzgünüz. Vakitsizce aramızdan ayrılan Gökhan Şensan'a Allah'tan rahmet; ailesi başta olmak üzere tüm camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun, nur içinde uyusun" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor