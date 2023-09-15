Karşıyaka Spor Kulübü Eski Başkanı Turgay Büyükkarcı, Genel Kurul İle İlgili Dava Açtı

Ergin KARATAŞ / İZMİR,

İZMİR temsilcisi Karşıyaka Spor Kulübü'nde 5.5 yıllık başkanlık döneminin ardından 12 Ağustos'ta yapılan olağanüstü kongrede koltuğu Azat Yeşil'e devreden Turgay Büyükkarcı, eski yönetimiyle birlikte genel kurulla ilgili dava açtı. Olağanüstü kongrede kulübün içerisinde bulunduğu mali durum nedeniyle mali ve idari olarak ibra edilmeyip, 111 yıllık yeşil-kırmızılılarda ibra olmayan tek başkan olarak tarihe geçen Büyükkarcı, yönetimiyle birlikte hukuk mücadelesi başlatarak, ibra edilmeme kararının iptalini istedi. Büyükkarcı ve eski yöneticiler, dava sürecinde ihtiyati tedbir ve basın yasağı da talep etti.

Karşıyaka Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 11 Eylül'de yapılan dava başvurusunda, Karşıyaka Spor Kulübü Derneği'nin 12 Ağustos 2023'te yapılan genel kurulundaki eski yönetim kurulunun mali ve idari olarak ibra edilmediği kongre gündeminin 8'inci maddesinin kanuna ve dernek tüzüğüne aykırı olduğu gerekçesiyle usul ve esastan reddi istendi. Dilekçede, kanuna ve dernek tüzüğüne aykırı olarak alınmış bu kararın iptal edilmesine kadar geçen sürede davacıların uğrayacakları geri dönülmeyecek zararları önlemek için dava sonuna kadar kararın durdurulma ve kulüpte görev almış eski başkan ve yönetim kurulu üyelerinin tüzel ve kişilik haklarını koruma aracılığıyla davaya basın yasağı getirilmesine karar verilmesi talep edildi.

BORÇ AÇIKLANAMADI

Karşıyaka'da 18 Temmuz'daki mali kongrede 31 Mayıs 2023 itibariyle 148 milyon 882 bin TL açıklanan kulübün toplam borcu 12 Ağustos'taki son seçimli kongrede ise net olarak belirtilmemişti. Mali kongrede ibra olan eski yönetim, kulübün borç yükü ve satanların alacaklarını tahsil edemediği yönetimin çıkardığı kripto paralar nedeniyle tartışmalı geçen seçimli genel kurulda ise üyelerden ibra alamamıştı. Turgay Büyükkarcı ve yönetimi 111 yıllık kulüp tarihinde ibra edilmeyen ilk yönetim olarak tarihe geçmişti. Karşıyaka tüzüğüne göre yönetimler yıllık yüzde 3'ü aşan borçlanmalardan sorumlu tutuluyor.

TEMLİĞİ GERİ ÇEKTİ

Karşıyaka'da genel kurulun kendisi ve yönetimiyle ilgili ibra kararına dava açan Eski Başkan Turgay Büyükkarcı, görevi devrettiği 12 Ağustos'taki kongreden 1 gün önce kulüp hesaplarına alacakları için koyduğu 26 milyon 55 bin 900 TL'lik temliği ise geri çekti. Alacakları için başkanlığı bırakma arifesinde 11 Ağustos'ta noter kanalıyla Karşıyaka'nın Türkiye Basketbol Federasyonu nezdindeki alacaklarına temlik koyan Büyükkarcı, bu kararından vazgeçti. Büyükkarcı, kongre süreci öncesi alacakları için kulüpten 50 milyon TL tutarında kripto para da almıştı.