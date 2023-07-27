Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, İlker Ergüllü hakkında açıklamalarda bulundu

Karşıyaka Spor Kulübü'nün 5,5 yıldır başkanlığını yapan Turgay Büyükkarcı, başkanlığa talip olan İlker Ergüllü hakkında, "Aday yönetimin transfer ve ödeme yapmasının önünde hiç bir engel yoktur. İsterlerse kulüpten alacaklı olurlar ya da bağış yaparlar yanlış algı yapıyorlar" dedi.

Karşıyaka'da 18 Temmuz'da yapılan mali genel kurulda ağustos ayında yapılacak olağanüstü genel kurulda aday olmayacağını açıklayan Turgay Büyükkarcı sessizliğini bozdu. 5.5 yıldır Karşıyaka Spor Kulübü'nün başkanlık koltuğunda oturan Büyükkarcı, son zamanlarda aylardır görev talip olan ve seçim kararı alınmasının ardından hiç bir adım atmayan İlker Ergüllü hakkında önemli açıklamalar yaptı. Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, "Uzun zamandır kulübün ismine zarar vermemek adına suskun kalmayı tercih ettiğimiz için 'çamur at izi kalsın' durumu artık inanılmaz boyutlara gelmiştir. 'Duyum' diye söylenenlerin gerçek anlamı iftira ve en hafif tabirle ayıptır. Kombine almayın biz gelince ucuz yapacağız demek büyük Karşıyaka taraftarını tanımamaktır. İlker Ergüllü, 15 günlük basketbol şube başkanlığında açıkladığı kombine fiyatlarını normale getirmek için para iadesi yaptık. Kaldı ki kombine satışları her yıl aynı zamanlarda bazen daha erken çıkmaktadır, Ergüllü'nün bunları iyi bilmesi gerekir. Ayrıca aday yönetimin transfer ve ödeme yapmasının önünde hiç bir engel yoktur. İsterlerse kulüpten alacaklı olurlar ya da bağış yaparlar yanlış algı yapıyorlar" şeklinde konuştu.

"Herkes neyin ne olduğunu çok iyi biliyor"

Seçim tarihi hakkında mali genel kurulda nedenlerini açıkladıklarını belirten Başkan Büyükkarcı, "Seçim tarihi konusu açıklaması ise gerçeklerden uzak. Bu konuyu mali kongrede açıklamıştık dinleyenlerden sorabilir. Biz bu filmi daha önce gördük. İki sene önceki kongre arifesinde de aynı şeylerin yaşandığı camiamızın malumudur. Yine aynı kişiler tarafından aynıları yapılıyor. Hırs aklın önüne geçmiştir. Bugüne kadar camia ve kurullarımızdan bir şey saklamadık bu iftiraları atanların geçmişte yaptıklarını konu bile etmedik. Herkes neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. Son 5 yılda kulüp nereden nereye geldi herkesin malumu. Büyük sıkıntılar bitince talip olunması normal ama bu nefret dili anormal. Olan kulübümüze olmaktadır" diye konuştu. - İZMİR