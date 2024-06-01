Üye Girişi
Haberler

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı İlker Mehmet Ergüllü Tekrar Seçildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka Spor Kulübü olağan seçimli genel kurulunda İlker Mehmet Ergüllü tekrar başkanlığa seçildi. Genel kurula 188 üye katıldı ve oy birliği ile Ergüllü'nün listesi kabul edildi.

Karşıyaka Spor Kulübü olağan seçimli genel kurulunda İlker Mehmet Ergüllü tekrar başkanlığa seçildi.

Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu'nda divan başkanlığını Ahmet Diker'in yaptığı genel kurula 188 üye katıldı.

Tek listeyle girilen seçimde oy birliği ile tekrar başkanlığa seçilen İlker Mehmet Ergüllü'nün listesinde Mustafa Karabağlı, Rıdvan Gürgönül, Sertaç İnamlık, Yücel Yetik, İlker Akpınar, Demir Çelik, Hatice Özalp, Gökhan Şensan, Özgür Okan, Mehmet Karal, Bahri Ekmekçioğlu, Barbaros Karadağ, Onur Münüp Güner, Mehmet Yaya yer aldı.

Kaynak: AA / Spor

Karşıyaka Spor Spor Güncel Haberler

Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle

Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle

 AK Parti kampta! Erdoğan'ın 'Türkiye için felaket' dediği konuyu Emine Hanım ele alacak

AK Parti kampta! Erdoğan'ın "Türkiye için felaket" dediği konuyu Emine Hanım ele alacak

 Cadde ortasında koyun kesti, yetmedi tüm pisliğini de kanala boşalttı

Cadde ortasında koyun kesti, yetmedi tüm pisliğini de kanala boşalttı

 Fenerbahçeliler çok kızacak! Dursun Özbek'ten bomba Mourinho yorumu

Fenerbahçeliler çok kızacak! Dursun Özbek'ten bomba Mourinho yorumu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title