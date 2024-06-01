Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı İlker Mehmet Ergüllü Tekrar Seçildi
Karşıyaka Spor Kulübü olağan seçimli genel kurulunda İlker Mehmet Ergüllü tekrar başkanlığa seçildi. Genel kurula 188 üye katıldı ve oy birliği ile Ergüllü'nün listesi kabul edildi.
Karşıyaka Spor Kulübü olağan seçimli genel kurulunda İlker Mehmet Ergüllü tekrar başkanlığa seçildi.
Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu'nda divan başkanlığını Ahmet Diker'in yaptığı genel kurula 188 üye katıldı.
Tek listeyle girilen seçimde oy birliği ile tekrar başkanlığa seçilen İlker Mehmet Ergüllü'nün listesinde Mustafa Karabağlı, Rıdvan Gürgönül, Sertaç İnamlık, Yücel Yetik, İlker Akpınar, Demir Çelik, Hatice Özalp, Gökhan Şensan, Özgür Okan, Mehmet Karal, Bahri Ekmekçioğlu, Barbaros Karadağ, Onur Münüp Güner, Mehmet Yaya yer aldı.