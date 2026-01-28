Haberler

Karşıyaka'da Başkan Cicibaş'ın istifası kabul edilmedi

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Aygün Cicibaş, kendisine verilen sözlerin tutulmadığını düşünerek istifa etmeyi düşündü ancak yönetim kurulu tarafından bu karar oy birliğiyle kabul edilmedi. Başkan Cicibaş görevine devam edecek.

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Aygün Cicibaş, kendisine verilen sözlerin tutulmadığını ve bu nedenle kulübe yeterince fayda sağlayamayacağını düşünerek görevi bırakma kararı aldı. Ancak bu karar yönetim kurulu tarafından oy birliğiyle kabul edilmediği için Cicibaş görevine devam edecek.

Karşıyaka Spor Kulübü'nde hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Futbolda ve basketbolda arka arkaya alınan başarısız sonuçların ardından Başkan Aygün Cicibaş istifa etme kararı aldı. Ancak bu karar yönetim kurulu tarafından oy birliğiyle kabul edilmedi. Durum böyle olunca Cicibaş'ın görevini sürdürmeye devam edeceği ifade edildi. Yeşil-kırmızılı kulüpte konuyla ilgili resmi sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklama şöyle:

"Kulüp başkanımızın, yaşanan yoğun süreçler ve değerlendirmeler kapsamında istifasını yönetim kuruluna sunduğu doğrudur. Ancak yapılan yönetim kurulu toplantısında, kulübümüzün mevcut durumu, devam eden sportif ve idari süreçler göz önünde bulundurularak istifanın kabul edilmemesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

Yönetim kurulumuz, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda Başkanımızla birlikte önümüzdeki haftalar da süreçte yeniden değerlendirme yapmak üzere görüş birliğine varmış, başkanımız da bu talep doğrultusunda görevine devam etmeyi kabul etmiştir.

Kulübümüzün istikrarı ve geleceği adına çalışmalarımız aynı kararlılıkla sürmektedir. Kamuoyunun yalnızca kulübümüzün resmi kanallarından yapılacak açıklamalara itibar etmesini rica ederiz." - İZMİR

