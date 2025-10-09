Karşıyaka Spor Kulübü Aidat Borcu Olan Üyeleri Uyardı

Karşıyaka Spor Kulübü, üyeliği bulunan ve 6 yıllık borcu bulunan kişilerin 1 ay içinde ödeme yapmaması durumunda üyelikten atacağını duyurdu. Yeşil-kırmızılılar böylece şirketleşmenin önünü açmayı hedefliyor.

İzmir'in köklü kulüplerinden birisi olan Karşıyaka Spor Kulübü, içinde bulunduğu maddi sıkıntıları aşmak adına önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Yeşil-kırmızılı camia, kulübün geleceğini güvence altına almak için şirketleşme planları üzerinde çalışıyor.

Yaklaşık 5 bin üyesi bulunan Karşıyaka Spor Kulübü'nde, yasal mevzuatlar gereği şirketleşme kararının alınabilmesi için genel kurulun toplanması gerekiyor. Bu kritik kararın yönetim kuruluna devredilmesi adına yapılacak genel kurulda, tam üye sayısının dörtte üçünün katılımı ve katılan üyelerin en az yüzde 51'inin onay vermesi gerekiyor.

Şirketleşme sürecini daha sağlıklı yürütebilmek adına, Karşıyaka yönetimi ilk etapta üye sayısında düzenlemeye gitme kararı aldı. Bu doğrultuda, aidat borcu olan ve kulüple bağlarını fiilen koparmış pasif üyelerin üyelikten çıkarılması planlanıyor. Yönetim, bu çalışmayla hem genel kurulda yeterli sayının sağlanmasını kolaylaştırmayı hem de kulüp yapısını daha dinamik hale getirmeyi hedefliyor.

Karşıyaka Spor Kulübü Yönetimi, üyelikten çıkarma süreciyle ilgili detayları ve alınan kararları resmi iletişim kanalları üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

Harekete geçildi

Karşıyaka Spor Kulübü Tüzüğü'ne göre, üst üste 6 yıl aidat ödemeyen üyeler, yapılan uyarının ardından 1 ay içinde ödeme yapmadıkları takdirde üyelikten çıkarılabiliyor.

Bugün kulüp yönetimi tarafından yapılan resmi duyuruyla birlikte, bu üyeler için 30 günlük süre resmen başladı.

İşte Karşıyaka Spor Kulübü Yönetimi'nin yaptığı açıklama:

"Karşıyaka Spor Kulübü olarak, 26.08.2025 tarihinde yapılan Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda ve Yönetim Kurulu'nun 15.09.2025 tarihli, 2025-30 sayılı kararı gereğince;

Kulübümüze 6 yıllık aidat borcu bulunan üyelerimizin, borçlarını 30 gün içerisinde ödemeleri gerekmektedir.

Ödemeler, Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu Kulüp Binası (Muhasebe) ödeme noktasından yapılabilecektir.

Belirtilen süre içinde ödeme yapılmaması durumunda, üyelikler Kulüp Tüzüğü'nün 12. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi uyarınca sona erdirilecektir.

Karşıyaka'mızın birlik ve beraberliğini sürdürmek adına tüm üyelerimizin gereken hassasiyeti göstermesini önemle rica ederiz." - İZMİR