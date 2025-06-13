Karşıyaka Spor Kulübü Adaylık Sürecinde Ankara'ya Çıkarma Yaptı

Ergin KARATAŞ / İZMİR,

İZMİR'in en köklü spor kulübü Karşıyaka'nın 29 Mayıs'ta aday bulunamayan kongresi önce 19 Haziran'a, ardından 26 Haziran'a ertelenirken kulisler hareketlenmeye başladı. Yeşil-kırmızılılarda eski başkanlardan Cenk Karace ve eski ikinci başkanlardan Mustafa Karabağlı'yla birlikte hareket eden başkan adaylarından Mehmet Karal, birlikte Ankara'ya çıkarma yaptı. Başkan adaylığı için temaslarını sürdüren Mehmet Karal, Cenk Karace, Mustafa Karabağlı ve Eski AK Parti İzmir İl Başkanı ve Eski Milletvekili Kerem Ali Sürekli'yle birlikte özel uçakla Başkent Ankara'ya gitti.

Ankara'da kulübe sponsorlukla ilgili görüşmeler yapan Karşıyakalılar, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ı ziyaret etti. Adaylığı için henüz açıklama yapmayan Mehmet Karal'ın Karace, Karabağlı, Sürekli gibi isimlerle birlikte öncelikle önemli sponsor destekleri bulmaya çalıştığı öğrenildi. Yeşil-kırmızılılar, geçen sezon Bursaspor'un yaptığı gibi her kesimden sponsorluk destekleri alarak yola çıkmayı hedefliyor. Karşıyaka'nın eski yöneticilerinden Mehmet Karal, 24 Aralık'taki kongre öncesi son gün liste sıkıntısı nedeniyle aday olmamıştı.