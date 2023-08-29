Karşıyaka Spor Kulübü 2023-2024 sezonu sponsorlarını tanıttı

KERİM UĞUR

İzmir'in köklü spor kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübü, gerçekleştirdiği tanıtım toplantısıyla 2023-2024 sezonunun da kendilerine sponsor olan firmalarını tanıttı. Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Azat Yeşil, "Biz Karşıyaka sevdalıları olarak bu yıl yeni yapılan kongrede iş adamları olarak sponsorlarımız ile yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Futbol takımımız istediğimiz şekilde kuruldu. Bu takımla bu ligde iyi sonuçlar elde edeceğimize inanıyoruz" dedi.

İzmir'in köklü spor kulüplerinden olan Karşıyaka Spor Kulübü, 2023-2024 sezonu sponsorlarını düzenledikleri basın toplantı ile tanıttı. Karşıyaka Spor Kulübü Futbol Takımının Ana sponsoru Avek Otomotiv olurken Karşıyaka Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımının Ana sponsoru ise İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi oldu.

" YENİ BİR SAYFA AÇMAK İSTİYORUZ"

Toplantıda konuşan Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Azat Yeşil, "Biz Karşıyaka sevdalıları olarak bu yıl yeni yapılan kongrede iş adamları olarak sponsorlarımız ile yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Bu sayfada kulübümüzün bulunduğun kategorilerden daha üst kategorilere çıkması hususunda ciddi anlamda bir hedef koyduk buna da inancımız sonsuz ve tamdır. Bizim sezon başında öncelikli olarak futbol ve voleybola bir başlangıç yaptık. Basketbol için ise ayrı bir tanıtım toplantısı gerçekleştirerek basketboldaki hedeflerimiz de orada dile getireceğiz. Futbol takımımız açısından belki bir iki transfer daha yapıp sezonu kapatmayı düşünüyoruz. Takımımız istediğimiz şekilde kuruldu. Bu takımla bu ligte iyi sonuçlar elde edeceğimize inanıyoruz " dedi.

"KARŞIYAKA SPOR KULÜBÜNÜN YANINA İSMİMİZİ YAZDIRMAK PAHA BİÇİLEMEZ BİR DEĞER"

Yeşil'in ardından Avek Otomotiv adına konuşan kurum müdürü Korhan Yurdayarar, "Türkiye'de 13 binden fazla spor kulübü var ama bu kulüpler arasında Karşıyaka Spor Kulübümüz çok farklı. Formasında taşıdığı ay yıldızı Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği ilk ve tek kulüptür. Kulübümüz bizzat Atatürk tarafından bu onura laik görülen bir kulüp ve emsali de yok. 111 yıllık geçmişiyle Türk spor tarihinin en köklü ve güçlü kulüplerinden olan Karşıyaka Spor Kulübünün destekçisi olabilmek ve bu markanın yanına ismimizi yazdırabilmek grubumuz adına paha biçilemez bir değer ve onurdur. Bizim için son derece kıymetli olan bu ayrıcalık herkesin takdir edeceği bir gerçek olmakla birlikte Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve aziz milletimiz nezrinde müstesna bir yeri olan Karşıyaka Spor Kulübümüzün adının yanına herhangi bir marka ve isim eklenmeden destek olunmasının daha uygun olacağım kanaatini taşımaktayız bu çerçevede İzmir'de sporun ve sporcunun destekçisi olmaya devam edeceğiz Karşıyaka Spor Kulübümüzün yanında olduğumuz gibi bundan sonrada koşulsuz destek olacağımızı ifade ediyoruz" diye konuştu.

"BİZİM İÇİN GURUR VERİCİ"

Son olarak konuşan Medical Point Hastaneler Grubu Ceo'su Veysi Kubba ise "İnsan yaşamında önemi her gün artan spor kentlerin gelişmesine de büyük katkı sağlayan unsurlardan bir olarak öne çıkıyor. Bizler spor, kültür ve sanata yönelik çalışmalara büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda kentimizin köklü kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübünün sağlık sponsoru olarak voleybol takımımızın da ana sponsoru olmaktan büyük onur duymaktayız. Yeni sezonda Karşıyakamızın kadın voleybol takımı Karşıyaka Medical Point adıyla anılacak bu bizler için büyük gurur kaynağıdır. Akademik alanda başarılarla dolu araştırmalara imza atmış her biri kendi alanında uzman doktorlarımızla ve deneyimli çalışanlarımızla Karşıyakamızın başarılı sporcularına sağlık hizmeti vermekten dolayı da memnuniyet duyacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ana sponsor olan firmalarla anlaşmalar imzalanarak forma tanıtımları gerçekleştirildi.