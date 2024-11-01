Üye Girişi
Haberler

Karşıyaka Spor Kulübü 112. Yılını Buruk Kutladı

Karşıyaka Spor Kulübü 112. Yılını Buruk Kutladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin en eski spor kulüplerinden biri olan Karşıyaka, 112. kuruluş yıl dönümünü, ani vefatıyla sarsıldığı Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan ile buruk bir şekilde kutladı. Kulüp yönetimi, kurucu başkan Zühtü Işıl'ın kabrini ziyaret etti.

TEMELLERİ 1 Kasım 1912'de atılan ve Türkiye'nin en eski spor kulüplerinden biri olan Karşıyaka kuruluşunun 112'nci yılını buruk kutladı. Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın salı günü ani vefatıyla sarsılan kulüpte, divan yönetim kurulu, Kurucu Başkan Zühtü Işıl'ın Örnekköy Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti. Yeşil-kırmızılılarda futbol takımı da, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde antrenmanı ziyaret eden 2'nci Başkan Mustafa Karabağlı'yla birlikte Karşıyaka bayrakları ve "Zühtü Bey ve arkadaşları, yaktılar bu meşaleyi" yazılı pankart açtı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası açtı

İmamoğlu'nun o ifadelerini affetmedi! Erdoğan harekete geçti

 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı

Adalet Bakanı Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı

 Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış

9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış
5. kattan düşerek can veren Tuğba'nın ölümünde korkunç şüphe! Profesör koca tutuklandı

5. kattan düşerek can veren Tuğba'nın ölümünde korkunç şüphe
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Al Nassr Al Hilal CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Al Nassr Al Hilal maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar olayı ne, anne ve baba tutuklandı mı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 2-3 Kasım Esenyurt, Ataşehir, Küçükçekmece su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 2-3 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 2-3 Kasım Çankaya, Keçiören, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bein Sports CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Cuma günü hangi diziler var? 1 Kasım Cuma TV'de bu akşamki diziler Gaziantep Göztepe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Gaziantep Göztepe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 2-3 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 2-3 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yavuz Engin görevden alındı mı? Yenidoğan Çetesi savcısı görevden alındı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.