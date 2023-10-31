Karşıyaka Spor Kulübü 111. yıl dönümünü kutluyor

İzmir'in en köklü spor kulübü Karşıyaka, kuruluşunun 111'inci yıl dönümünü yarın kutlayacak.

1 Kasım 1912'de temelleri atılıp Türkiye'nin 100 yılı geride bırakan ilk kulüplerinden olan Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Pınar Karşıyaka-Ewe Baskets Oldenburg maçında 111'inci yılına özel kutlama yapacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda yarın saat 20.30'da başlayacak maç öncesi salon dışında lazer gösterileri, salon içinde de özel şovlar yapılacak. Karşıyaka Basketbol Şube Başkanı Tamer Ustaoğlu, taraftarı 111'inci yılı ve Avrupa galibiyetini birlikte kutlamaya davet ederek, "Yeşil-kırmızılı renklerimize gönül veren tüm camiamızla birlikte anlamlı kuruluş yıl dönümümüzü kutlayarak, onların desteğiyle Avrupa'da bir zafer daha elde etmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.