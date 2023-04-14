Karşıyaka, Son 6 Maçta Sezonun Kaderini Belirleyecek

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta iki farklı teknik adamla çıktığı son 6 maçta tek galibiyetle yetinerek şampiyonluk yarışından sonra Play-Off hattının da dışında kalan Karşıyaka, son 6 sınavda sezonun kaderini belirleyecek. Ligde pazar günü Ağrı 1970 Spor'u kötü gidişi sonlandırmak için ağırlayacak Karşıyaka, 23 Nisan'da Çatalcaspor deplasmanına çıktıktan sonra üst üste şampiyonluk yarışındaki rakipleri 52 Orduspor FK, Yeni Mersin İdmanyurdu (D) ve Belediye Kütahyaspor'la karşılaşacak. Kaf-Kaf sezonun son haftasında ise Elazığspor'a konuk olarak 2'nci Lig umudunu sürdürebilmek için ligi Play-Off hattının içinde tamamlamaya çalışacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor