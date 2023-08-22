Karşıyaka, Sinan Gümüş ve Mustafa Çeçenoğlu ile anlaşma sağlayamadı

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka, Sinan Gümüş ve Mustafa Çeçenoğlu ile dış transferde anlaşma sağlayamadı. Sinan Gümüş'ün yüksek maaş istemesi ve Mustafa'nın Bandırmaspor'a transfer olması üzerine takım yeniden takviye arayışına geçti.