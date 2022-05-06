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Karşıyaka sezonu gurbette bitiriyor

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Karşıyaka sezonu gurbette bitiriyor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son haftalarda teknik direktör Erman Güraçar yönetiminde yaptığı çıkışla 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Karşıyaka, sezonu yarın Kırıkkale Büyük Anadoluspor deplasmanında noktalayacak.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) -

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son haftalarda teknik direktör Erman Güraçar yönetiminde yaptığı çıkışla 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Karşıyaka, sezonu yarın Kırıkkale Büyük Anadoluspor deplasmanında noktalayacak. Başpınar Stadı'ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. İddiasız kalmasına rağmen son haftalarda Play-Off yarışındaki rakiplere karşı as kadroyla mücadele eden yeşil-kırmızılılarda cezalı Ertuğrul görev yapamayacak. Sezonu 11 maçlık yenilmezlik serisiyle bitirmek isteyen Karşıyaka grupta 46 puanla 9'uncu sırada yer alıyor. Kırıkkale ise son hafta öncesi 57 puan ve genel averajla Play-Off hattında 5'inci basamakta bulunuyor. Erman Güraçar, son hafta da kendilerine yakışan mücadeleyi sergileyeceklerini söyledi.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Kırıkkale, Karşıyaka, Play Off, Spor, Haberler

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