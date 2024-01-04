Üye Girişi
Haberler

Karşıyaka Savunma Hattına Takviye Arıyor

Güncelleme:
Abone Ol

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk yarıyı zirvenin 7 puan gerisinde tamamladıktan sonra ara transferde kadrosunu güçlendirmeye çalışan Karşıyaka, savunma hattına takviye yapmak için temaslarına hız verdi. Listelerinde Adanaspor'un savunma oyuncusu Evren Korkmaz'ın olduğu öğrenildi.

İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk yarıyı zirvenin 7 puan gerisinde tamamladıktan sonra ara transferde kadrosunu güçlendirmeye çalışan ancak henüz hiçbir isme resmi imza attıramayan Karşıyaka'da yönetim savunma hattına takviye yapmak için temaslarına hız verdi. Yeşil-kırmızılı ekibin listesinde 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor'un 26 yaşındaki savunma oyuncusu Evren Korkmaz'ın olduğu öğrenildi. Hollanda'da yetişen Evren, bu sezon 1'inci Lig'de Adanaspor formasıyla 16 lig maçına çıktı. Antalya kampını sürdüren Karşıyaka, transferde somut adım atmayı bekliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Karşıyaka Adanaspor Evren Futbol Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title