Karşıyaka Savunma Hattına Takviye Arıyor

İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk yarıyı zirvenin 7 puan gerisinde tamamladıktan sonra ara transferde kadrosunu güçlendirmeye çalışan ancak henüz hiçbir isme resmi imza attıramayan Karşıyaka'da yönetim savunma hattına takviye yapmak için temaslarına hız verdi. Yeşil-kırmızılı ekibin listesinde 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor'un 26 yaşındaki savunma oyuncusu Evren Korkmaz'ın olduğu öğrenildi. Hollanda'da yetişen Evren, bu sezon 1'inci Lig'de Adanaspor formasıyla 16 lig maçına çıktı. Antalya kampını sürdüren Karşıyaka, transferde somut adım atmayı bekliyor.