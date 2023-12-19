Üye Girişi
Haberler

Karşıyaka, Sapanca Gençlikspor'u ağırlıyor

Güncelleme:
Abone Ol

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Karşıyaka, Sapanca Gençlikspor'u ağırlayacak. Karşıyaka, galibiyet arayışında.

İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta iki maçtır galibiyete hasret kalan şampiyonluk hedefindeki Karşıyaka, yarın ilk devrenin son sınavında Sapanca Gençlikspor'u ağırlayacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki mücadelenin başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Kaf-Kaf'ta stoperler Alpay ve Ömer Alper'in cezaları biterken gözden çıkarılan Emre Gemici dışında eksik yok. Hafta sonu oynanması gerekip liglerdeki diğer maçlarla birlikte ertelenen ilk yarının son karşılaşması öncesi Karşıyaka 23 puanla dördüncü sırada bulunuyor. Sapanca ise 11 puanla düşme hattında sondan ikinci basamakta yer alıyor.

Yeşil-kırmızılı ekip Sapanca'yı yenerek hem ilk yarıyı moralli kapatmayı hem de rakiplerinin birbirleriyle oynayacakları haftada zirveyle arasındaki farkı eritmeyi planlıyor. Grupta yarın Karşıyaka'nın 7 puan önünde lider olan 30 puanlı Batman Petrolspor ile 27 puanlı zirve takipçisi Turgutluspor rakip olurken, 24 puanlı Efeler 09 SFK ise son haftayı bay takım olarak geçecek. Galibiyetten başka hedefi olmayan İzmir temsilcisi maç öncesi Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yönetim ve takıma 19.12 Dünya Karşıyakalılar Günü nedeniyle verdiği moral yemeğinde bir araya geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Karşıyaka Alsancak İzmir Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Marmaray seferleri neden durduruldu? 19 Aralık Marmaray'da ne oldu? ÇALIŞAN EMEKLİLERE 5 BİN LİRA İKRAMİYE VAR MI? Çalışan emeklilere de 5000 lira verilecek mi, ne zaman yatacak, Meclisten Geçti mi? SON DAKİKA Marmaray seferleri durduruldu mu? Marmaray Suadiye durağı açıldı mı, ne zaman açılacak? SUADİYE MARMARAY İNTİHAR OLAYI NEDİR? Maltepe Marmaray çalışıyor mu? Marmaray intiharı SON DAKİKA 2023! UEFA Gençlik Ligi kura çekimi ne zaman? 2024 UEFA Gençlik ligi ne zaman açıklanacak? Müge Anlı kaç yaşında, burcu ne? Müge Anlı nereli? BENZİNE ZAM GELDİ Mİ? (19-20 ARALIK) || Benzine zam ne zaman gelecek, zam var mı SON DAKİKA! Bu gece benzine indirim, zam var mı? Gaziantep FK-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Gaziantep FK-Adana Demirspor hangi kanalda, şifresiz mi? GÜRCİSTAN Avrupa Birliğine girdi mi, üyesi mi? İstanbul deprem mi oldu? SON DEPREMLER LİSTESİ! İstanbul kaç şiddetinde deprem oldu? MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ 2023 | 1. dönem 2. sınavları ne zaman? Ortak yazılı sınavlar hangi tarihte? 2.Sayfa konuğu Sevda Türküsev kimdir? Sevda Türküsev kaç yaşında, nereli? AÖF SINAV SONUÇLARI: AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖF Sınav Notu Sorgulama nereden bakılır? Taner Demirer kimdir? Halk Tv konuğu Taner Demirer kaç yaşında, nereli? Taner Demirer biyografisi! İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? İBB burs başvurusu 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak, ne zaman ödenecek? İBB burs sonuçları nereden öğrenilir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title