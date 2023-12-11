Karşıyaka Şampiyonluk Hedefinden Uzaklaştı

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, son iki maçında 1 beraberlik 1 mağlubiyet alarak lider Batman Petrolspor'un 7 puan gerisine düştü. Bu sonuçlarla birlikte yeşil-kırmızılılar, şampiyonluk hedefinden uzaklaşmış oldu.

Sezona teknik direktör Ersin Aka yönetiminde şampiyonluk parolasıyla başlayan Karşıyaka, istediği sonuçları elde edemeyince 9 maç sonunda 45 yaşındaki çalıştırıcı ile yollarını ayırdı. Bu süreçte boşta kalan teknik direktörlük koltuğu için birçok teknik adamla görüşen yeşil-kırmızılılar, temas kurduğu çalıştırıcılarla anlaşma sağlayamayınca takımın başına da geçici olarak eski antrenörlerinden Recep Umut'u getirdi. Umut yönetiminde 2'de 2 yapan İzmir ekibi, daha sonra oynadığı zayıf rakiplerine karşı 1 mağlubiyet, 1 beraberlik alınca şampiyonluk hedefinden uzaklaştı ve Batman Petrolspor'un 7 puan gerisine düştü. Karşıyaka, haftayı zirveden uzak olan 4. sırada tamamlayınca, yeşil-kırmızılı taraftarlar da teknik heyete, oyunculara ve yönetime yoğun tepki gösterdi.

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TFF 3. Lig 2. Grup'ta oynadığı son 5 maçta sadece 2 kez kalesini gole kapatan Karşıyaka, kalan 3 maçta ise filelerinde toplam 9 gol gördü. Böylece ilk 8 maçında sadece 6 gol yiyen İzmir ekibi, son haftalarda yediği gollerle bu sayıyı geride bırakmış oldu. Karşıyaka, gelecek hafta devre arasına girilmesinden sonra kış transfer döneminde savunma hattına takviye yapması bekleniyor. - İZMİR