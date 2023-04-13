Karşıyaka Şampiyonluk Hayalinden Sonra Play-Off Hedefinden de Sapıyor

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Karşıyaka, deplasmanda Amasyaspor FK'ya 2-0 yenilerek Play-Off hedefinden de sapmaya başladı. Son 5 deplasman sınavında 4 yenilgi alan Karşıyaka, grupta geriye düştü.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta hafta sonu sonuncu Yomraspor'la evinde golsüz berabere kalıp taraftarını kızdıran Karşıyaka, dün de deplasmanda Amasyaspor FK'ya 2-0 yenilerek şampiyonluk hayalinden sonra Play-Off hedefinden de sapmaya başladı. Son 5 deplasman sınavında 4 yenilgi alan Karşıyaka, grupta rakiplerinin de kazandığı haftada geriye düştü. Bitime 6 maç kala 44 puanda kalıp Play-Off hattı dışında 7'nci sıraya gerileyen Karşıyaka, ilk 6'daki yerini kaptırdığı Nevşehir Belediyespor'un 3 puan gerisine düştü.

Grupta şampiyonluğa koşan lider Yeni Mersin İdmanyurdu'nun 13, direkt Play-Off finaline kalacak 2'nci sırada yer alan 52 Orduspor FK'nın da 8 puan gerisinde kalan İzmir temsilcisinde Yomra maçında yönetimi istifaya çağıran taraftarların tepkisi sosyal medyada iyice büyüdü. Yeşil-kırmızılı taraftarların tepkisinden futbolcular, teknik direktör Erman Güraçar, sportif direktör Atilla Güneş, şube yönetimi ve Başkan Turgay Büyükkarcı nasibini aldı. Son 6 maçta yalnız 1 galibiyet alabilip kalan 6 hafta öncesi ışık vermeyen Karşıyaka, pazar günü Ağrı 1970 Spor'u ağırlayacak.