Karşıyaka, saha bakımı nedeniyle maçlarını başka stadyuma taşıyor

TFF 3'üncü Lig takımlarından Karşıyaka, iç saha maçlarını Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynamaktadır. Ancak milli maçlar nedeniyle verilen arada stadyumda saha zeminine bakım yapılacağı için Karşıyaka, maçlarını Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynayacak.

TFF 3'üncü Lig'de iç saha maçlarını Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynayan Karşıyaka, üst liglere milli maçlar nedeniyle verilen 1 haftalık arada stadyumda saha zeminine bakım yapılacağı için zorunlu olarak Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'na taşınacak. Karşıyaka, Alsancak'ta Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirelen planlı saha bakım çalışmaları nedeniyle 12 Ekim Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Bigaspor ve 15 Ekim Pazar günü ligdeki Ergene Velimeşespor karşılaşmalarının Bornova'ya alındığını duyurdu.