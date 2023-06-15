Karşıyaka, saha avantajını istiyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisinin ilk maçını A. Efes'e kaybeden P. Karşıyaka, yarın oynanacak ikinci maçı kazanarak İzmir'e saha avantajıyla dönmek istiyor.

P. Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisinin ilk maçında dün A. Efes ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip etkili başladığı müsabakanın sonunu iyi bitirerek müsabakayı 82-78 kazandı. Bu sonuçla birlikte A. Efes seride 1-0 öne geçti ve Kaf-Kaf saha avantajını ele geçirme fırsatını kaçırdı. Serideki ikinci mücadele ise yarın Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak. Üçüncü karşılaşma ve gerekirse dördüncü müsabaka ise İzmir'de oynanacak. Serinin 2-2 eşitliğe gelmesi halinde şampiyonluk İstanbul'da oynanacak beşinci maçta belli olacak. - İZMİR