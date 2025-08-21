Karşıyaka, Ricky Tarrant ile Anlaştı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, daha önce Türkiye liglerinde mücadele eden Ricky Tarrant'ı kadrosuna kattı. Tarrant, 2025-2026 sezonunda yeşil-kırmızılı formayı giyecek.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Ricky Tarrant Karşıyaka'mızda. Daha önce ülkemizde formalar giyen ve son olarak geçtiğimiz sezonu Sigal Prishtina'da tamamlayan Ricky, 2025-2026 sezonunda Karşıyaka forması giyecek. Ricky'e yeşil-kırmızılı formayla başarılı bir sezon diliyor, kulübümüze hoş geldin diyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Spor