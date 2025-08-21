Karşıyaka, Ricky Tarrant ile Anlaştı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, daha önce Türkiye liglerinde mücadele eden Ricky Tarrant'ı kadrosuna kattı. Tarrant, 2025-2026 sezonunda yeşil-kırmızılı formayı giyecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, Ricky Tarrant'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ricky Tarrant Karşıyaka'mızda. Daha önce ülkemizde formalar giyen ve son olarak geçtiğimiz sezonu Sigal Prishtina'da tamamlayan Ricky, 2025-2026 sezonunda Karşıyaka forması giyecek. Ricky'e yeşil-kırmızılı formayla başarılı bir sezon diliyor, kulübümüze hoş geldin diyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Spor
