Karşıyaka, Polonyalı forvet Michal Sokolowski'yi transfer etti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde kötü bir başlangıç yapan Karşıyaka, antrenörünü değiştirip 33 yaşındaki Polonyalı forvet Michal Sokolowski'yi kadrosuna kattı.
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 7 maçta 1 galibiyet, 6 mağlubiyetle düşme hattında kalınca antrenör Faruk Beşok'la yollarını ayıran Karşıyaka transferde Polonyalı forvet Michal Sokolowski'yi kadrosuna kattı. 33 yaşında, 1,96 m boyundaki Michal Sokolowski, Türkiye'de 2023'te Beşiktaş forması giyip daha sonra Napoli ve son olarak Sassari kadrolarında yer aldı. Michal Sokolowski kariyerinde birçok kez Polonya Milli Takımı'nda da oynadı. Yeşil-kırmızılı ekip daha önce yabancılardan Ricky Tarrant'la yollarını ayırmıştı.
