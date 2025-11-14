Haberler

Karşıyaka, Polonyalı Basketbolcu Michal Sokolowski'yi Transfer Etti

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, Polonyalı basketbolcu Michal Sokolowski ile anlaştı. Sokolowski, 2025-26 sezonunda Karşıyaka forması giyecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, Polonyalı basketbolcu Michal Sokolowski'yi transfer etti.

Kulübün açıklamasında, "Michal Sokolowski Karşıyaka'mızda. Geçtiğimiz sezonlarda Anwil Wlocawlek, Legia Warszawa, GeVi Napoli ve Beşiktaş takımlarında oynayan, geçtiğimiz sezonu Dinamo Sassari'de tamamlayan milli Polonyalı oyuncu, 2025-26 sezonunda Karşıyaka forması giyecek. Michal'e yeşil-kırmızılı formayla başarılı bir sezon diliyor, kulübümüze 'hoş geldin' diyoruz." denildi.

