Karşıyaka Play-Off için seri peşinde

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta Ağrı 1970 Spor'u 3-1 yenerek bitime 5 maç kala averajla Play-Off hattına dönen Karşıyaka yarın İdaş Çatalcaspor deplasmanına çıkacak. İstanbul Çatalca İzzettin Stadyumu'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Yeşil-kırmızılılarda ameliyat olup sezonu kapatan Burak Karapınar'ın yanı sıra adalesinde yırtık olan Mustafa Aşan forma giyemeyecek. Özgür ve Fatih Aydın'ın durumu belirsiz.

Ligde 47 puanla aynı puanı paylaştığı Nevşehir Belediyespor'un averajla üzerinde 6'ncı sırada bulunan Kaf-Kaf, bir an önce Play-Off'u garantilemeyi istiyor. Grupta son 9 deplasman maçında tek galibiyet alan, son 5 deplasmanın 4'ünden puansız ayrılan Karşıyaka'da teknik direktör Erman Güraçar, final biletini kapmak için iç saha-dış saha ayrımı olmadan her sınavı kazanmaları gerektiğini söyledi.