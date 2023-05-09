Karşıyaka play-off hattından uzaklaştı

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, son 3 maçta galibiyet alamayınca ligin bitimine 2 hafta kala play-off hattının 4 puan gerisinde kaldı.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, Teknik Direktör Erman Güraçar yönetiminde çıktığı 7 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. İzmir temsilcisi, ligin bitimine 2 hafta kala play-off hattının 4 puan gerisinde kaldı.

Bu sonuçların ardından Karşıyaka taraftarı da sosyal medyadan hem yönetime hem de futbolculara tepki gösterdi. - İZMİR