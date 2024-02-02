Karşıyaka, Pazarspor'u konuk edecek

İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste 3 galibiyetle şampiyonluk yarışını sürdüren Karşıyaka yarın Pazarspor'u konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki maç saat 14.00'te başlayacak.

Yeşil-kırmızılılarda defansta İsmail ve Bilal cezaları, Erdinç ise sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Bilet fiyatları maraton ve misafir tribün 15 TL, numaralı tribün 125 TL, VIP tribünler ise 300 ve 500 TL olarak açıklandı.

Grupta bir maçı eksik lider Batman Petrolspor'un 4 puan, ikinci sıradaki Turgutluspor'un da 1 puan gerisinde 32 puanla üçüncü sırada bulunan Kaf-Kaf, rakibini yenerek hem ligde 2020 yılından sonra ilk kez art arda 4 galibiyet almayı hem de Turgutlu'ya konuk olacağı hafta öncesi çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Teknik Direktör Erkan Sözeri, taraftar desteğiyle bu engeli de aşacaklarını söyledi.