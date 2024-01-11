TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ara transferdeki suskunluğunu Iğdır FK'dan sağ bek Erdem Gökçe, Etimesgut Belediyespor'dan stoper İsmail Güner ve Boluspor'dan kanat oyuncusunu Şeref Özcan'ı alarak bozan Karşıyaka, orta sahaya takviye arıyor. Şampiyonluk hedefine ulaşmak isteyen yeşil-kırmızılılarda Başkan Azat Yeşil, merkez ve ofansif orta saha oynayabilecek transfer yapmak için çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Azat Yeşil, "İyi bir kadromuz var. Bunun üzerine teknik direktörümüzün raporu doğrultusunda transferler gerçekleştirdik. Geç kalmış gibi gözükebiliriz ancak biz ekibimize hedefi doğrultusunda katkı sağlayabilecek nokta atışı yapmaya çalıştık. Genç isimleri aramıza katmak için çaba sarf ettik. Ortaya sahaya 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilecek bir futbolcu arıyoruz. Temas kurduğumuz isimler var. Bize en çok katkı sağlayabilecek ve ekibimize kısa sürede uyum sağlayacağını futbolcuyu bünyemize katıp transferi noktalamak istiyoruz" diye konuştu.

"TÜRK FUTBOLU KONTROLDEN ÇIKMIŞ"

Karşıyaka'da önceki dönemlerde de 2'nci başkan olarak futbol şubesinde görev yapan Azat Yeşil, Türk futbolunun kontrol mekanizması olmadığını söyledi. Kulüplerin özellikle transfer dönemlerinde büyük sıkıntılar yaşadığını belirten Yeşil, "Kulüp başkanları menajerliğe soyunmuş durumda. 1 futbolcunun 10 tane menajeri çıkıyor. Yarım devre için alt liglerde bile astronomik rakamlar dönüyor. Transferde yaşananlar bizi çok şaşırttı" ifadelerini kullandı.