Karşıyaka, Orduspor FK'yı konuk ediyor

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Play-Off hattında yer alan Karşıyaka, üçüncü sıradaki rakibi Orduspor FK'yı Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda konuk ediyor. Maçın bilet fiyatları ve kadro dışı bırakılan futbolcular da haberde yer alıyor.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son 4 haftaya 48 puan ve averajla Play-Off hattında giren Karşıyaka, yarın en önemli rakiplerinden 55 puanla üçüncü sıradaki 52 Orduspor FK'yı sezonun en kritik maçlarından birinde konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Bilet fiyatları maraton ve misafir tribünler 20, numaralı 50, VIP 150 TL olarak belirlendi.

SONER VE RECEP KADRO DIŞI

Ligde final haftalarında önemli dönemeçte olan Karşıyaka'da Soner Birinci ve Recep Türköz teknik heyetin raporuyla süresiz kadro dışı bırakıldı. Verim alınamayan iki futbolcu sezonun kalan bölümünde takımdan ayrı çalışacak. Devre arasında yarım sezonluğuna transfer edilen ön libero Soner, 5 maçta oynarken, sezon başında 1 yıllığına alınan orta saha Recep ise 5'i 11'de 20 lig maçında görev yapıp 1 gol attı. Karşıyaka'da Onur Kolay da sarı kart cezası nedeniyle yarın forma giyemeyecek.