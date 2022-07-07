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Karşıyaka, Onur Kolay'ı transfer etti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Karşıyaka, Onur Kolay'ı transfer etti

Karşıyaka, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Onur Kolay ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Karşıyaka, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Onur Kolay ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 3. Lig ekiplerinde Karşıyaka'da transfer harekatı sürüyor. Yeşil-kırmızılı ekip, son olarak Bayburt İl Özel İdare forması giyen Onur Kolay'ı kadrosuna kattı. 31 yaşındaki on numarayı İzmir' getiren Karşıyaka, iki yıllık sözleşmeye imza attırdı.

Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran İzmir temsilcisi, Onur Kolay'a yeşil-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

Geçtiğimiz sezon Bayburt İl Özel İdare formasıyla 2. Lig'de 37 resmi maça çıkan Onur Kolay, söz konusu maçlarda 4 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

31 yaşındaki oyuncu, kariyerinde Hatayspor, Çorum FK, Aydınspor 1923, Şanlıurfaspor, Karacabey Belediyespor, Manisa FK ve İstanbulspor formalarını da giymişti. - İZMİR

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İhlas Haber Ajansı / Spor

Karşıyaka Bayburt İzmir Spor Haberler

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