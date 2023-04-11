Karşıyaka önemli deplasmanda

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta hafta sonu iç sahada Yomraspor'la golsüz berabere kalıp rakibi Nevşehir Belediyespor'un mağlubiyetiyle averajla Play-Off hattına dönen Karşıyaka, yarın Amasyaspor FK deplasmanına çıkacak. 12 Haziran Stadı'nda ev sahibi ekibin cezası nedeniyle seyircisinden yoksun olacağı karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Burak Karapınar'ın sezonu kapattığı Kaf-Kaf'ta üst adalesinde ağrı hisseden Soner kadrodan çıkartılırken, Yomra önünde darbe alıp oyundan çıkan Mustafa Aşan'ın durumu maç saati netleşecek.

Yomraspor önünde taraftarın protestosuna hedef olan Karşıyaka, grupta bitime 7 maç kala 44 puanla 6'ncı sırada yer alıyor. Son 4 maçtır yenilmeyip bu periyotta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Amasyaspor ise 32 puanla 10'uncu basamakta bulunuyor. Amasya FK sınavının ardından pazar günü Ağrı 1970 Spor'u konuk edecek Karşıyaka'da teknik direktör Erman Güraçar, mutlaka galibiyet serisi yakalayıp hem taraftara kendilerini affettirmeleri hem de Play-Off'u garantilemeleri gerektiğini söyledi.