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Karşıyaka Okan Baydemir'le imzaladı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Karşıyaka Okan Baydemir'le imzaladı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yeni sezonda hedefini zirve olarak belirleyen Karşıyaka, Okan Baydemir'i renklerine bağladı.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yeni sezonda hedefini zirve olarak belirleyen Karşıyaka, Okan Baydemir'i renklerine bağladı. Son olarak 76 Iğdır Belediyespor formasını giyen deneyimli futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı. Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Karşılıklı anlaştığımız 1990 doğumlu kanat oyuncusu Okan Baydemir ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Okan'a hoş geldin diyor, takımımızla birlikte başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Darıca Kale Bayramoğlu Kulübü'nde futbola başlayan Okan, Tuzlaspor, Ankaraspor, Menemenspor, Eyüpspor, Sakaryaspor ve Tarsus İdman Yurdu takımlarında da top koşturdu.


- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Karşıyaka Iğdır Spor Haberler

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