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Karşıyaka'nın Yıldız Transferi Bedran Ekin İlk Maçında Gol Attı

Karşıyaka'nın Yıldız Transferi Bedran Ekin İlk Maçında Gol Attı
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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'nın yeni transferi 22 yaşındaki Bedran Ekin, Elazığ FK karşısında maçın son dakikalarında sahne aldı ve galibiyet golünü atarak takımına büyük katkı sağladı.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk yarışının iddialı ekibi Karşıyaka'da geçen hafta 23 Elazığ FK maçında sonradan oyuna girip galibiyeti garantileyen golü atan 22 yaşındaki Bedran Ekin, yıldızlar topluluğu kadroya sürpriz transfer olarak gelerek iç sahada şans bulduğu ilk maçta ağları sarsmayı başardı. Geçen sezon Karşıyaka Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay'ın yaz döneminde görev yapıp maça çıkmadan ayrıldığı Batman Petrospor'un kadrosunda yer alan Bedran, süre alamayınca ara transferde Mardin 1969 Spor'a kiralık verildi.

Bu kulüpte de yalnız 2 maçta şans bulabilen Bedran, sezon başında Batman'dan bonservisini alıp boşta kaldı. Eski hocası Akçay'ın dümenine geçtiği Karşıyaka'ya bir süreliğine denene süreci yaşayan genç kanat oyuncusu, sezon öncesi Tire FK'yla oynanan hazırlık maçında sergilendiği iyi performansla sözleşmeyi kaptı. Karşıyaka'nın yıldız transferlerle yenilediği kadrosunda çok uygun bir sözleşmeye imza atan genç oyuncu, Bulvarspor deplasmanında son dakikalarda oyuna girdi. Ardından yine son 7 dakikada süre aldığı Elazığ maçında sağ kanatta kendi başlattığı atağı golle sonuçlandırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Karşıyaka 3-sayfa Futbol Elazığ Spor Son Dakika

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