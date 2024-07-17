Karşıyaka'nın yeni transferi Abdulkadir Öksüz sakatlandı

Antrenmanda girdiği ikili mücadeleyle yerde kalan Karşıyaka'nın yeni transferi Abdulkadir Öksüz'ün, ayağında açılma olduğu ve sekiz dikiş atıldığı öğrenildi.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Karşıyaka'da sakatlık şoku yaşanıyor. Yeşil-kırmızılıların yeni transferi Abdülkadir Öksüz, antrenmanda girdiği ikili mücadele sırasında sakatlandı. 2024-2025 sezonu hazırlıklarına Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde başlayan İzmir ekibinde geçen hafta imza atan Abdülkadir'in ikinci antrenmanda ayağında darbeye bağlı açılma meydana geldi. Krampon darbesiyle sakatlık yaşayıp kanlar içinde kalan 24 yaşındaki futbolcuya yapılan müdahaleler sonrasında 8 dikiş atıldı. Abdülkadir'in önemli bir durumunun olmadığı ve kısa bir süre içerisinde antrenmanlara geri döneceği öğrenildi.

Öte yandan Karşıyaka yönetiminin yeni transferler için girişimlerde bulunduğu ifade edildi. - İZMİR