Karşıyaka'nın yeni transferi Abdülkadir Öksüz antrenmanda sakatlandı
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk yarışının iddialı ekiplerinden Karşıyaka'nın yeni transferi Abdülkadir Öksüz, antrenmanda sakatlandı. Abdülkadir'in durumunun ciddi olmadığı belirtildi.
Ergin KARATAŞ / İZMİR,
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk yarışının iddialı ekiplerinden olmaya hazırlanan Karşıyaka'nın yeni transferi Abdülkadir Öksüz antrenmanda sakatlandı. Sezon hazırlıklarına Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde başlayan yeşil-kırmızılılarda geçen hafta imza atan son transfer Abdülkadir'in ikinci antrenmanda ayağı yarıldı. Krampon darbesiyle sakatlık yaşayıp kanlar içinde yerde kalan 24 yaşındaki futbolcuya 8 dikiş atıldı. Abdülkadir'in ciddi bir durumunun olmadığı öğrenildi.