Karşıyaka'nın yeni sezon bütçesi 35 milyon TL oldu

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı'nın futbol şubesinin yeni sezon bütçesini 22 milyon TL'den 35 milyon TL'ye çıkardığı öğrenildi. Teknik direktörlük için ise Reha Erginer, Mehmet Altıparmak ve Reha Kapsal isimleri ön plana çıkıyor.

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi bütçe ve futbol şube yönetimini netleştirmeye çalışan Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı'nın temasları sürüyor. Seçimli kongre tartışmalarının da devam ettiği yeşil-kırmızılılarda son olarak taraftarın da Eski Basketbol Şube Başkanı İlker Ergüllü'nün adaylığına destek açıklaması yapıp, sandığa gitmesini talep ettiği Büyükkarcı'nın futbol şubesinin yeni sezon bütçesini 22 milyon TL'den 35 milyon TL'ye çıkardığı öğrenildi.

Eski yöneticiler Tayfun Yelkenbiçer, Osman Dal, Ayhan Gültekin ve Mehmet Peköz'ü futbol şubesine almak için görüşmeler yapıp şubeyi büyük oranda oluşturan Turgay Büyükkarcı'nın futbolun yönetimini 2009-2010'da da bu görevi yürüten Osman Dal'a emanet etmeyi planladığı bildirildi. Bir yandan kongre talepleriyle ilgili kararı beklenen Başkan Büyükkarcı'nın hafta içi çarşamba veya perşembe günü yeni şube yapılanmasıyla ilgili toplantı düzenleyeceği belirtildi.

Karşıyaka'da Turgay Büyükkarcı'nın listesinde teknik direktörlük için Reha Erginer, Mehmet Altıparmak ve Reha Kapsal isimleri ön plana çıkıyor. İlker Ergüllü ise seçimli kongre düzenlenip göreve geldikleri takdirde Samet Aybaba'ya takımı emenat etmeyi planlıyor.