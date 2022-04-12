Karşıyaka'nın U19'da çeyrek final heyecanı - Haberler

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Karşıyaka'nın U19'da çeyrek final heyecanı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Karşıyaka'nın U19'da çeyrek final heyecanı

U19 Bölgesel Gelişim Ligi 3'üncü Grup'ta normal sezonu lider tamamlayıp Nevşehir'deki Play-Off'un ilk maçında 52 Orduspor FK'yı 6-0'la geçen Karşıyaka, yarın çeyrek finalde Amed Sportif'le karşılaşacak.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) -

U19 Bölgesel Gelişim Ligi 3'üncü Grup'ta normal sezonu lider tamamlayıp Nevşehir'deki Play-Off'un ilk maçında 52 Orduspor FK'yı 6-0'la geçen Karşıyaka, yarın çeyrek finalde Amed Sportif'le karşılaşacak. Nevşehir 2 Nolu Merkez Çim Saha'daki maç saat 13.00'te başlayacak. Kaf-Kaf rakibini mağlup ederse U19 şampiyonluğu yolunda adını yarı finale yazdıracak. Aynı ligde yine çeyrek finalist olan Turgutluspor, aynı saatte Ankara Elmadağ Stadı'nda Yomraspor'la, Bodrumspor da Konya Cumhuriyet Çim Sahası'nda Anagold 24 Erzincanspor'la yarı final için rakip olacak.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı / Spor

Karşıyaka, Orduspor, Play Off, Nevşehir, Spor, Haberler

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