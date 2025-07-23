Karşıyaka'nın Teknik Ekibi Belli Oldu

Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür'ün 4 kişilik teknik ekibi belli oldu.

TFF 3. Lig 4. Grup takımlarından Karşıyaka, yeni sezona iddialı bir giriş yapmak için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde teknik direktörlük görevi için takımın başına Burhanettin Basatemür'ü getiren yeşil-kırmızılılar, bu kapsamda transfer çalışmalarına da hız vererek Muharrem Tunay Meral, Mücahit Aslan, Alpay Eroğlu, Erol Zöngür ve Hamza Küçükköylü'yü kadrosuna kattı. Dün akşam saatlerinde Basatemür önderliğinde 2025-2026 sezonunun hazırlıklarına Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başlayan Karşıyaka'da teknik ekip belli oldu.

Teknik Direktör Burhanettin Basatemür'ün teknik ekibi şöyle:

Yardımcı Antrenör: Mustafa İzgi

Kaleci Antrenörü: Oğuzhan Güngör

Atletik Performans Antrenörü: Anıl Cırıkoğlu

Maç Performans ve Analiz Antrenörü: Bartu Tekçevik - İZMİR