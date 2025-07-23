Karşıyaka'nın Teknik Ekibi Belli Oldu
Karşıyaka'nın yeni teknik direktörü Burhanettin Basatemür, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına başlarken, 4 kişilik teknik ekibini açıkladı. Ekibe yardımcı antrenör Mustafa İzgi, kaleci antrenörü Oğuzhan Güngör, atletik performans antrenörü Anıl Cırıkoğlu ve maç performans analizi antrenörü Bartu Tekçevik dahil oldu.
Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür'ün 4 kişilik teknik ekibi belli oldu.
TFF 3. Lig 4. Grup takımlarından Karşıyaka, yeni sezona iddialı bir giriş yapmak için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde teknik direktörlük görevi için takımın başına Burhanettin Basatemür'ü getiren yeşil-kırmızılılar, bu kapsamda transfer çalışmalarına da hız vererek Muharrem Tunay Meral, Mücahit Aslan, Alpay Eroğlu, Erol Zöngür ve Hamza Küçükköylü'yü kadrosuna kattı. Dün akşam saatlerinde Basatemür önderliğinde 2025-2026 sezonunun hazırlıklarına Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başlayan Karşıyaka'da teknik ekip belli oldu.
Teknik Direktör Burhanettin Basatemür'ün teknik ekibi şöyle:
Yardımcı Antrenör: Mustafa İzgi
Kaleci Antrenörü: Oğuzhan Güngör
Atletik Performans Antrenörü: Anıl Cırıkoğlu
Maç Performans ve Analiz Antrenörü: Bartu Tekçevik - İZMİR