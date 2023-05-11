Karşıyaka'nın Play-Off umutları için kazanmak şart

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son 2 haftaya Play-Off hattının 4 puan gerisinde giren Karşıyaka'ya finallere kalmak için sadece galibiyet yetmeyecek. Bu hafta 16 Mayıs Salı günü şampiyonluk hesapları yapan ikinci sıradaki Belediye Kütahyaspor'u konuk edecek Karşıyaka, umutlarını sürdürmek için kazanıp, 4 puan üzerinde Play-Off barajındaki rakibi Nevşehir Belediyespor'un puan kaybıdı beklemeyi planlıyor. Yine Play-Off oynamaya hazırlanan Karbel Karaköprü Belediyespor'a konuk olacak Nevşehir Belediyespor kazandığı takdirde Karşıyaka'nın Play-Of umutları galip gelse de bitecek.

Kütahyaspor'a evinde mağlup olursa Nevşehir Belediyespor'un alacağı sonuç ne olursa olsun yarışta havlu atacak İzmir temsilcisi, beraberlik halinde ise Nevşehir'in yenilirse umutlarını son haftaya taşıyacak. Nevşehir, son 2 maçta 3 puan alırsa Karşıyaka 2'de 2 yapsa bile yetmeyecek. 48 puanlı Karşıyaka son iki haftada en az 4 puan alır, 52 puandaki Nevşehir de ikide sıfır çekerse veya iki ekip de sezonu 54'er puanla bitirirse olası puan eşitliği halinde Play-Off'a kalan taraf rakibinin ikili averajla önünde olan Karşıyaka olacak. Yeşil-kırmızılı ekip Nevşehir Belediye'yi sezonun ilk maçında deplasmanda 2-0, ikinci yarının ilk haftasında ise evinde 4-2 yenmeyi başardı.