Karşıyaka'nın mali genel kurulu yarın yapılacak

İzmir temsilcisi Karşıyaka'nın geçen mayısta temmuz ayına ertelenen olağan mali genel kurulu yarın yapılacak. Karşıyaka Belediyesi Zübeyde Hanım Nihah Salonu'ndaki kongre saat 17.30'da başlayacak. Aylardır tartışmaların bitmediği kulüpte son yılların en çok katılımcının takip etmesinin öngörüldüğü kongrede kulübün mali ve idari durumu üyelere açıklanıp, 5.5 senedir görevde olan yönetimin son 1 yıllık dönemi ibraya sunulacak. 9 Haziran 2022'deki son mali genel kurulda yeşil-kırmızılı kulübün toplam borcu 30 Nisan 2022 tarihi itibariyle 126 milyon 390 bin TL olarak açıklanmıştı.