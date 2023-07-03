Karşıyaka'nın kripto parası işlem görme tarihinde gecikme yaşandı

Karşıyaka kulübü, özel bir kripto para borsasıyla anlaşarak ikinci kripto parasını hayata geçirdi. Ancak futbolcuların alacaklarını tahsil etmek için beklediği coinlerin işlem görme tarihi gecikti.

Yönetimle anlaşmaları gereği alacaklarını haziran ayında ellerindeki kripto paraların yüzde 25'ini, ağustos ayında yüzde 35'ini, ekimde de kalan yüzde 40'ını satarak nakite çevirecek futbolcular bayramda şok yaşadı. Kripto paraları Dolar endeksli alan ve aradan geçen süreçte kurdaki artış nedeniyle yüzde 25 civarında kar ettiklerine sevinen futbolcular ve kulüp çalışanları, geçen hafta coinleri nakite çevirmek için özel borsanın mobil uygulamasını açtıklarında hesaplarında hiç coin olmadığını gördü.

Karşıyaka'nın iç transferde masaya oturup anlaşma sağlayamadıktan sonra yollarını ayırdığı stoper Metin Peker, takımın eski teknik direktörlerinden Selahaddin Dinçel'in çalıştırdığı Elazığspor'a transfer oldu. Altyapısından çıktığı yeşil-kırmızılılarda 12 yıldır forma giyerek takımın en eski ismi olan Metin, resmen yuvadan uçtu.