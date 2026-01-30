Haberler

Karşıyaka'da gözler Yasin'in üzerinde

3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, son 3 maçında istenen başarıyı elde edemedi. Kiralık golcü Yasin Uzunoğlu'nun bahis soruşturması nedeniyle yaşadığı men cezası sonrası düşüşü dikkat çekiyor. Takım, Yasin'in bu hafta Alanya 1221 ile oynayacağı maçta gol orucunu bozmasını umuyor.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son 3 maçında 2 yenilgi, 1 beraberlik alarak şampiyonluk yarışında havlu atan Karşıyaka'da gözler suskun golcü Yasin Uzunoğlu'na çevrildi. Yeşil-kırmızılı kulübün sezon başında Muğlaspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 23 yaşındaki santrfor, forma giydiği ilk 7 maçta 8 gol kaydettikten sonra bahis soruşturması kapsamında 45 gün men cezası aldı. Golcü oyuncu cezasını tamamladıktan sonra çıktığı Afyonspor (D), Kütahyaspor ve Balıkesirspor (D) müsabakalarında rakip fileleri sarsamadı. İlk yarıdaki performansından uzak kalan Yasin'in bu hafta pazar günü Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak Alanya 1221 müsabakasında gol orucunu bozması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
