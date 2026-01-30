Karşıyaka'da gözler Yasin'in üzerinde

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son 3 maçında 2 yenilgi, 1 beraberlik alarak şampiyonluk yarışında havlu atan Karşıyaka'da gözler suskun golcü Yasin Uzunoğlu'na çevrildi. Yeşil-kırmızılı kulübün sezon başında Muğlaspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 23 yaşındaki santrfor, forma giydiği ilk 7 maçta 8 gol kaydettikten sonra bahis soruşturması kapsamında 45 gün men cezası aldı. Golcü oyuncu cezasını tamamladıktan sonra çıktığı Afyonspor (D), Kütahyaspor ve Balıkesirspor (D) müsabakalarında rakip fileleri sarsamadı. İlk yarıdaki performansından uzak kalan Yasin'in bu hafta pazar günü Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak Alanya 1221 müsabakasında gol orucunu bozması bekleniyor.

