Karşıyaka'nın golcüleri suskun

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 3 maça iddiasız giren Karşıyaka'nın golcüleri haftalardır suskun kaldı. Yeşil-kırmızılı ekipte 8 golle takımın en skorer ismi olmasına rağmen sezonun ikinci yarısında 2 kez ağları sarsabilen Abdülkadir, ilk 11'de forma giydiği son 6 maçta gol atamadı. İlk yarıda gol atamayıp sezonun ikinci yarısında 4 golle çıkış yapan İhsan Furkan da yine 6 maçtır ağları sarsamadı. Takıma ara transfer döneminde dahil olup 3 maçta 5 golle göze giren santrfor Fatih Taşdelen, son 4 maçta skora katkı veremedi. Devre arasında kiralık olarak gelip 2 gol atan Can Muhammet de süre aldığı son 2 maçta sessizliğe büründü.

MEHMET YAYA'NIN KARDEŞ ACISIKarşıyaka Genel Sekreteri Mehmet Yaya, kardeşi Mert Yaya'yı genç yaşta kaybetmenin acısını yaşadı. Uzun süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Mert Yaya'nın cenazesi Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde öğle kılınacak cenaze namazı sonrası Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verilecek.