Karşıyaka'nın Gençleri Bahis Soruşturmasına Rağmen Zirvede
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yenilgisiz şampiyonluk mücadelesi veren Karşıyaka, bahis soruşturması nedeniyle 7 oyuncusunu kaybetmesine rağmen genç oyuncularıyla Denizli İdmanyurdu'nu mağlup ederek zirveye yükseldi.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bu sezon kurduğu kadroyla yenilgisiz şampiyonluk yarışı veren Karşıyaka'yı liglerdeki bahis soruşturması da durdurmadı. Tüm liglerde 1000'i aşkın profesyonel futbolcunun 45 gün ile 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası aldığı bahis soruşturması sonrası direkt ilk 11'de forma giyen 7 oyuncusunu kaybeden Kaf-Kaf gençlerine sarılıp fren yapmadı. Karşıyaka sezon başından beri takımı taşıyan as futbolcularının cezasının ardından çıktığı ilk maçta Denizli İdmanyurdu önünde altyapıdan geçen hafta profesyonel yapılan 18 yaşındaki kaleci Sadri Ege Dipçi ve maçtan önce profesyonel sözleşme imzalayan aynı yaştaki Adem Yeşilyurt'un yanı sıra henüz profesyonel olmayan 20 yaşındaki Arda Baran Eren'i ilk 11'de oynattı. Sezon başında alınan 19 yaşındaki Samet de ilk kez 11'de forma giydi.

Sezon başından beri takımın skor yükünü çeken Yasin Uzunoğlu'nun hak mahrumiyeti sonrası eldeki tek tecrübeli golcü olarak kalan Hamza Küçükköylü, Karşıyaka formasıyla ilk golünü Denizli ekibine atarak rakibin kilidini açtı. Hamza'nın golünün asistini daha önce 3 maçta sonradan oyuna girip karşılaşmadan 1 gün önce profesyonel olan Adem yaptı. Tunay'ın cezası sonrası eldivenleri devralan genç file bekçisi Sabri Ege ve sağ bekte Arda Baran ilk profesyonel lig maçlarında mükemmel oynadı. İlk haftaların yıldızı olup ardından kulübeye çekilen Onur İnan da ilk 11'e golle dönüş yapıp 2-0'lık galibiyeti sigortaladı. Grupta 11 maç sonunda namağlupluğunu sürdüren Kaf-Kaf puanını 27 yaparak yeniden zirveye çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
