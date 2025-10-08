Karşıyaka'nın Genç Yıldızı Onur İnan, İzmir Çoruhlu FK Maçında Yok

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta zirve ortağı olan Karşıyaka, pazar günü Atatürk Stadı'nda İzmir Çoruhlu FK'yla oynanacak maçta genç yıldız adayı Onur İnan'dan yine yararlanamayacak. Ligde son olarak Eskişehir Anadolu'yla golsüz berabere kalarak ilk puan kaybını yaşayan Kaf-Kaf'ta ter idmanında sakatlanıp kadrodan çıkarılan Onur forma giyemedi. Bu sezon ilk kez 20 yaşındaki genç orta sahası olmadan sahaya çıkan yeşil-kırmızılı ekip ilk defa skor üretemedi.

Onur İnan'ın MR'ının çekileceği ve son durumunun belli olacağı bildirildi. Ağrılarının devam ettiği öğrenilen, antrenmana çıkamayan Onur'un İzmir Çoruhlu FK önünde forma giyemeyeceği açıklandı. Onur İnan'ın ne kadar sahalardan uzak kalacağı MR sonrası netlik kazanacak. Ligde ilk hafta Afyonspor ağlarını sarsarak skora eşitlik getiren Onur, ikinci haftada Kütahyaspor'a attığı müthiş frikik golüyle takımını galibiyete taşımıştı.