Karşıyaka'nın genç sol beki Ferdi Burgaz, takımın vazgeçilmez oyuncularından biri oldu

Karşıyaka'nın 2003 doğumlu sol beki Ferdi Burgaz, gösterdiği performansla birçok takımın dikkatini çekerken, gösterdiği performansla da takımın vazgeçilmez oyuncularından birisi olmayı başardı.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka'nın altyapı patentli sol beki Ferdi Burgaz, ligin ilk devresinde gösterdiği performansla dikkatleri çekmeyi başardı. Yeşil-kırmızılı formayla bu sezon 14 maça çıkan 20 yaşındaki oyuncu, takımının sol taraftan gerçekleştirdiği hücumlarda etkili bir rol oynadı. Durum böyle olunca genç oyuncuyu birçok kulüp takip etmeye başlarken, bazı kulüpler de Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Azat Yeşil ile oyuncunun durumunu öğrenmek için iletişime geçti. Başkan Yeşil'in de muhtemel teklifleri nazik bir şekilde reddederek geri çevirdiği kaydedildi. Başkan Yeşil'in, yakın çevresine de Ferdi Burgaz'ın takımın en önemli bir oyuncusu olduğunu ifade ettiği öğrenildi.

Pes etmedi geri döndü

Karşıyaka altyapısına 2019 yılında Bergama Belediyespor'dan transfer edilen Ferdi Burgaz, altyapıda gösterdiği performansla 2020-2021 sezonunda 8 maçta forma giymeyi başardı. O dönem sonrasında Karşıyaka'da gözlerden uzak kalan oyuncu, bireysel çalışmalarını artırıp bu sezon bomba gibi bir geri dönüşe imza attı. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 3. Lig için belirlediği ilk 11'de 22 yaş ve altında 2 futbolcunun forma giymesi zorunluluğunu avantaja çeviren Ferdi, bu şansı iyi kullanıp takımın değişilmez oyuncularından birisi olmayı başardı. - İZMİR