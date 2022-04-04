Karşıyaka'nın filede Play-Off kabusu

Sultanlar Ligi'ne 2011 yılında veda ettikten sonra defalarca Play-Off oynayan Karşıyaka, 6'ncı kez finallerden eli boş döndü. Bu sezon 8'i altyapısından çıkan 1 yabancı takviyeli kadrosuyla Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde yine Play-Off'a kalan Karşıyaka, yarı final etabını 3'te 3'le lider geçtikten sonra final etabında umduğunu bulamadı. Bursa Cengiz Göllü Spor Salonu'nda 3 gün süren finallerde Adam Voleybol, İlbank ve Çukurova Belediyespor'a 3-0'lık sonuçlarla yenilerek son sırada kalan Karşıyaka, 11 yıllık hasretini yine dindiremedi.

Karşıyaka, Play-Off'ta hedefini ıskalasa da lig boyunca mücadelesiyle alkış aldı. Geçen yıl da Play-Off'ta yarı finalde elenen yeşil-kırmızılılarda voleybol şube yönetimi, camiaya teşekkür ederek, "Türk voleyboluna, gençlere güvenerek ve çok çalışarak neler başarılabileceğini ispat ettiğimiz için gururluyuz. Başantrenörümüz Reşat Yazıcıoğulları, teknik ve idari ekibimize, ellerinden gelen mücadeleyi gösteren sporcularımıza bizlere bu gururu yaşattıkları için sonsuz teşekkür ederiz. İnandığımız doğrulardan vazgeçmeden tüm gücümüzle mücadelemize devam edeceğiz!" açıklamasını yaptı.