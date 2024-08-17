Karşıyaka'nın eski oyuncusu Jaylon Brown Bursaspor'a transfer oldu
Karşıyaka Basketbol takımının eski oyuncusu Jaylon Brown, Bursaspor'a transfer oldu. Brown, son iki sezonda Karşıyaka'da başarılı performans sergilemişti.
Basketbol Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde yine başarı kovalayacağı yeni sezon öncesi Errick McCollum hariç tüm yabancılarını değiştirerek 5 yeni yabancı takviyesi yapan Karşıyaka'nın eski oyuncularından Jaylon Brown, ligdeki rakiplerden Bursaspor'a transfer oldu. Yeşil-kırmızılılarda son iki sezonda görev yapan 30 yaşında, 1.83 boyundaki şutör guard, Bursa temsilcisine imza attı. Jaylon Brown yeşil-kırmızılılarda ligde 10.2 sayı, 1.8 ribaund, 2.6 asist, Şampiyonlar Ligi'nde 7.9 sayı, 1.7 ribaund, 1.9 asist ortalamasıyla görev yapmıştı. Özellikle Avrupa'da ses getirecek bir kadro oluşturmak isteyen Kaf-Kaf sezon öncesi transferde Jerry Boutsiele, Fatts Russell, James Webb, Damien Jefferson ve Sean McDermott'un yanı sıra Muhsin Yaşar'ı almıştı.